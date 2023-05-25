Максимальный курортный сбор вводится в Минеральных Водах

Опубликовано: 18:52, 25 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Этим летом в Минводах начнут взимать курортный сбор с отдыхающих. На Ставрополье это уже пятый курорт, участвующий в эксперименте.

Курортный сбор с 1 августа вводится для туристов, отдыхающих в Минераловодском городском округе Ставрополья.

"В соответствии с заявкой, представленной главой Минераловодского городского округа, предложено дополнить перечень новой территорией - муниципальным образованием "Минераловодский городской округ"

– глава Минтуризма Ставрополья Андрей Толбатов

Заявку на присоединение к проекту подал глава Минвод Вячеслава Сергиенко. С туристов будут брать 100 рублей в сутки. Ожидается, что уже в этом году собрать таким образом получится около 4,4 млн рублей. Собранные средства пойдут на развитие курорта, благоустройство территорий и строительство новых объектов.

По закону максимальный размер курортного сбора составляет 100 рублей. Отдыхающие в Анапе и Геленджике платят 30 рублей в сутки, в Сочи - 50 рублей. На Ставрополье туристические налог с 2023 года увеличен до 100 рублей.