Максимальный курортный сбор вводится в Минеральных Водах

Курортный сбор с 1 августа вводится для туристов, отдыхающих в Минераловодском городском округе Ставрополья.
"В соответствии с заявкой, представленной главой Минераловодского городского округа, предложено дополнить перечень новой территорией - муниципальным образованием "Минераловодский городской округ"
– глава Минтуризма Ставрополья Андрей Толбатов
Заявку на присоединение к проекту подал глава Минвод Вячеслава Сергиенко. С туристов будут брать 100 рублей в сутки. Ожидается, что уже в этом году собрать таким образом получится около 4,4 млн рублей. Собранные средства пойдут на развитие курорта, благоустройство территорий и строительство новых объектов.
По закону максимальный размер курортного сбора составляет 100 рублей. Отдыхающие в Анапе и Геленджике платят 30 рублей в сутки, в Сочи - 50 рублей. На Ставрополье туристические налог с 2023 года увеличен до 100 рублей.