Вестник Кавказа

Саммит ОЭС в 2025 году планируется провести в Азербайджане

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© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В будущем году Азербайджан намерен принять Саммит ОЭС, об этом сообщил глава МИД республики. Азербайджан был председателем ОЭС в 2023 году.

Саммит Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в следующем году готовятся провести в Азербайджана, об этом рассказал министр иностранных дел АР Джейхун Байрамов на 28-м заседании СМИД ОЭС в Иране.

Выступая на мероприятии глава внешнеполитического ведомства Азербайджана выразил благодарность Исламской Республике за председательство в ОЭС в 2024 году, а также за организацию 28-го заседания СМИД и оказанное гостеприимство. Также он пожелал успехов Казахстану, который будет председательствовать в организации в 2025 году.

"Наша страна намерена провести Саммит Организации экономического сотрудничества в следующем году, и в этом направлении важно активное участие и вклад всех стран-участниц"

– Байрамов

Напомним, в 2022 году председателем ОЭС впервые был Узбекистан, от него председательство на год перешло к Азербайджану, в 2024 году председателем является Иран, в 2025 году председателем ОЭС станет Казахстан.

Всего Организация объединяет 10 стран: Азербайджан, Афганистан, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Пакистан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Турцию.

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