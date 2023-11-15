Вестник Кавказа

Генсек ОЭС: Шуша станет центром притяжения туристов

Генсек ОЭС: Шуша станет центром притяжения туристов
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Шуша превратится в центр притяжения для туристов. Об этом заявил глава Организации экономического сотрудничества.

В ближайшее время Шуша превратится в культурный и туристический центр Азербайджана. Уверенность в этом выразил генеральный секретарь ОЭС Хусрав Нозири.

«До этого момента организация выбирала в качестве туристических столиц всего 6 городов региона. Это города Душанбе (Таджикистан), Сари и Ардебиль (Иран), Шахрисабз (Узбекистан), Эрзурум (Турция) и Шуша в Азербайджане»

– Хусрав Нозири

Далее он напомнил о том, что город уже объявлен туристической столицей на 2026 год.

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