Генсек ОЭС: Шуша станет центром притяжения туристов

Шуша превратится в центр притяжения для туристов. Об этом заявил глава Организации экономического сотрудничества.

В ближайшее время Шуша превратится в культурный и туристический центр Азербайджана. Уверенность в этом выразил генеральный секретарь ОЭС Хусрав Нозири.

«До этого момента организация выбирала в качестве туристических столиц всего 6 городов региона. Это города Душанбе (Таджикистан), Сари и Ардебиль (Иран), Шахрисабз (Узбекистан), Эрзурум (Турция) и Шуша в Азербайджане»

– Хусрав Нозири

Далее он напомнил о том, что город уже объявлен туристической столицей на 2026 год.