Вестник Кавказа

Шуша принимает международную научную конференцию

Шуша принимает международную научную конференцию
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Перспективы культурного туризма тюркского мира определят специалисты из пяти стран в рамках открывающейся в Шуше научной конференции.

В пятницу, 1 декабря, в Шуше открывается международная научная конференция на тему «Перспективы культурного туризма тюркского мира».

В рамках конференции пройдут дискуссии и презентации на тему «Преобразование кочевого образа жизни тюркоязычных стран в туристический продукт».

На мероприятии вступят специалисты из Азербайджана, Турции, Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана.

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