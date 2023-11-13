Шуша принимает международную научную конференцию

Перспективы культурного туризма тюркского мира определят специалисты из пяти стран в рамках открывающейся в Шуше научной конференции.
В пятницу, 1 декабря, в Шуше открывается международная научная конференция на тему «Перспективы культурного туризма тюркского мира».
В рамках конференции пройдут дискуссии и презентации на тему «Преобразование кочевого образа жизни тюркоязычных стран в туристический продукт».
На мероприятии вступят специалисты из Азербайджана, Турции, Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана.
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