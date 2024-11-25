Вестник Кавказа

Проезда через "Верхний Ларс" ждут больше 3600 большегрузов

Проезда через "Верхний Ларс" ждут больше 3600 большегрузов
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Несмотря на то, что сегодня дорога через Верхний Ларс, соединяющая Россию и Грузию, открыта для движения всех видов транспортных средств в обоих направлениях, электронная очередь на проезд большегрузов растет.

Электронная очередь для проезда грузовиков через контрольный пункт пропуска (КПП) "Верхний Ларс" на границе России и Грузии продолжает расти несмотря на то, что КПП открыт для всех видов транспорта - всего в очереди, по последним данным, зарегистрировано 3608 фур.

Ситуация со снегом нормализовалась, поэтому на сегодняшний день можно спокойно ехать из Владикавказа в Степанцминду, Тбилиси и Гудаури и обратно в любое время суток, сообщает сайт ЦОДД. Однако в реальности ситуация несколько иная: из-за непогоды и реверсного движения на разных участках Военно-Грузинской дороги сохраняются заторы.

Почти треть всего потока большегрузов – это армянские фуры, сейчас в электронной очереди на проезд через российско-грузинскую границу в пункте пропуска "Верхний Ларс" в Северной Осетии ожидают 1057 большегрузов из этой страны, передает Sputnik Армения.

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