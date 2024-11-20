Вестник Кавказа

"Верхний Ларс" открыли для всего транспорта

КПП Верхний Ларс
© Фото: Анастасия Тесемникова/ “Вестник Кавказа“
Дорогу через КПП "Верхний Ларс" открыли для всех автомобилей. Движение всех видов транспорта было приостановлено ранее из-за плохой погоды.

Пресс-служба МЧС Северной Осетии сообщила о возобновлении движения по Военно-Грузинской дороге для всех автомобилей.

В ведомстве отметили, что дорога открыта после расчистки дорожного полотна в Грузии, а также с учетом рекомендаций погранполиции этой страны.

Подчеркивается, что движение всех автомобилей через КПП "Верхний Ларс" разрешено в обоих направлениях с 14:20 мск до особого распоряжения.

Ранее дорога была закрыта для всех видов транспорта из-за плохих погодных условий. Вчера вечером движение легковушек было возобновлено.

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