"Верхний Ларс" открыли для всего транспорта

Дорогу через КПП "Верхний Ларс" открыли для всех автомобилей. Движение всех видов транспорта было приостановлено ранее из-за плохой погоды.

Пресс-служба МЧС Северной Осетии сообщила о возобновлении движения по Военно-Грузинской дороге для всех автомобилей.

В ведомстве отметили, что дорога открыта после расчистки дорожного полотна в Грузии, а также с учетом рекомендаций погранполиции этой страны.

Подчеркивается, что движение всех автомобилей через КПП "Верхний Ларс" разрешено в обоих направлениях с 14:20 мск до особого распоряжения.

Ранее дорога была закрыта для всех видов транспорта из-за плохих погодных условий. Вчера вечером движение легковушек было возобновлено.