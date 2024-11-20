Вестник Кавказа

Дорогу к Верхнему Ларсу очистили от снега в Северной Осетии

КПП Верхний Ларс
© Фото: Александр Кузнецов/ “Вестник Кавказа“
Участок от Владикавказа до Верхнего Ларса в Северной Осетии очистили от снега. Благодаря этому там смогли возобновить движения для всех видов транспорта, кроме грузовиков.

Для легковых автомобилей и автобусов возобновлено движение по Военно-Грузинской дороге, ведущей к КПП «Верхний Ларс» на границе России и Грузии, рассказали в МЧС Северной Осетии. Это стало возможно благодаря расчистке снега.

«Разрешено движение легковых автотранспортных средств и автобусов, за исключением большегрузного автотранспорта на участке г. Владикавказ - н.п. Ларс в обоих направлениях с 20:40 мск 29 ноября до особого распоряжения»

- МЧС Северной Осетии

Сейчас в электронной очереди на проезд через КПП «Верхний Ларс» стоят почти 3 тыс большегрузов.

Состояние Верхнего Ларса сегодня

Сначала из стремительного ухудшения погоды проезд через российско-грузинскую границу закрыли только для грузовиков. На следующий день, 26 ноября, проезд через Верхний Ларс был недоступен для всех видов транспорта.

Для урегулирования ситуации водителям предоставили помощь психологов, установили обогревы и зарядные станции для устройств.

Дорожные службы обеих стран стали активно очищать выпавший снег. Благодаря упорной работе сегодня днем открылся Крестовый перевал на Военно-грузинской дороге. Тогда очередь из большегрузов состояла из 2,6 тыс машин.

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