Вестник Кавказа

Верхний Ларс: Грузия открыла перевал на Военно-Грузинской дороге

Верхний Ларс: Грузия открыла перевал на Военно-Грузинской дороге
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Двое суток закрыт для проезда Верхний Ларс. На границе России и Грузии образовалась огромная очередь. Сегодня в Грузии для проезда открыли Крестовый перевал.

В Грузии расчистили от снега для проезда Крестовый перевал на Военно-Грузинской дороге, проезд разрешен для всех видов транспорта, кроме большегрузов.

Грузинская сторона освободила от снега участок дороги Гудаури-Коби. Непогода на границе РФ и Грузии бушует несколько дней, Верхний Ларс закрыли вечером 25 ноября из-за обильных снегопадов и угрозы схода лавин.

По последним данным, в электронной очереди зарегистрированы 2610 грузовиков. Для водителей организованы пункты обогрева.

Российская сторона продолжает расчистку дороги от снега.

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