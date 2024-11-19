Вестник Кавказа

Ларс по-прежнему закрыт – очередь превысила 2,5 тыс фур

Ларс по-прежнему закрыт – очередь превысила 2,5 тыс фур
© Фото: МЧС Северной Осетии
Пункт пропуска Верхний Ларс, расположенный на границе России и Грузии, сегодня утром, как и в последние несколько дней, закрыт из-за плохой погоды. Пробка из фур на границе уже превысила 2,5 тыс автомобилей.

Въехать в Грузию на машине из России сегодня остается невозможным – проезд по Военно-Грузинской дороге закрыт для всех видов транспорта.

Запрет на проезд для большегрузных автомобилей действует с вечера 25 ноября. Для легкового транспорта дорогу закрыли спустя сутки, вечером 26 ноября. Накануне грузинская сторона сообщила о закрытии пункта пропуска Казбеги.

По данным ЦОДД Северной Осетии, на данный момент в электронной очереди зарегистрированы 2532 фуры.

МЧС России открыло рядом с Верхним Ларсом пункт обогрева, где водители могут выпить горячего чаю и зарядить гаджеты. На месте также работают психологи.

Стоит отметить, что в ближайшее время улучшения погоды не ожидается. Так, МЧС Северной Осетии выпустило штормовое предупреждение, согласно которому сегодня в республике прогнозируются очень сильный дождь и мокрый снег, который будет налипать на провода и деревья. В горах синоптики также обещают очень сильные снегопады.

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