Ларс по-прежнему закрыт – очередь превысила 2,5 тыс фур

Въехать в Грузию на машине из России сегодня остается невозможным – проезд по Военно-Грузинской дороге закрыт для всех видов транспорта.
Запрет на проезд для большегрузных автомобилей действует с вечера 25 ноября. Для легкового транспорта дорогу закрыли спустя сутки, вечером 26 ноября. Накануне грузинская сторона сообщила о закрытии пункта пропуска Казбеги.
По данным ЦОДД Северной Осетии, на данный момент в электронной очереди зарегистрированы 2532 фуры.
МЧС России открыло рядом с Верхним Ларсом пункт обогрева, где водители могут выпить горячего чаю и зарядить гаджеты. На месте также работают психологи.
Стоит отметить, что в ближайшее время улучшения погоды не ожидается. Так, МЧС Северной Осетии выпустило штормовое предупреждение, согласно которому сегодня в республике прогнозируются очень сильный дождь и мокрый снег, который будет налипать на провода и деревья. В горах синоптики также обещают очень сильные снегопады.