Вестник Кавказа

Верхний Ларс сейчас: проезда в Грузию ожидают почти 2,5 тыс фур

Верхний Ларс сейчас: проезда в Грузию ожидают почти 2,5 тыс фур
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Очередь большегрузов на российско-грузинской границе приближается к 2,5 тыс. Накануне днем затор состоял из 1,7 тыс фур.

Почти 2,5 тыс крупногабаритных транспортных средств застряли в пробке на таможенно-пропускном пункте "Верхний Ларс". Об этом вечером 28 ноября информирует на своем портале ЦОДД Северной Осетии.

Согласно данным на 19:50, в электронной очереди зарегистрирован 2368 грузовиков.

Ранее сегодня в Грузии приостановили работу ТПП "Казбеги" в связи со сложными погодными условиями в Дарьяльском ущелье.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1380 просмотров

Видео

Все видео


реклама

COP29

Баку, Азербайджан

11-22 ноября


ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Ситуация на Верхнем Ларсе ухудшилась за сутки

Ситуация на Верхнем Ларсе ухудшилась за сутки

Верхний Ларс: пункты обогрева открыли на границе

Верхний Ларс: пункты обогрева открыли на границе

Верхний Ларс на сегодня: очередь выросла до 1,7 тыс грузовиков

Верхний Ларс на сегодня: очередь выросла до 1,7 тыс грузовиков

Верхний Ларс сейчас: пробка выросла до 1,5 тыс фур

Верхний Ларс сейчас: пробка выросла до 1,5 тыс фур

Верхний Ларс все еще закрыт для фур – в очереди почти 1,4 тыс машин

Верхний Ларс все еще закрыт для фур – в очереди почти 1,4 тыс машин

Верхний Ларс – состояние на сегодня: проезд закрыт для фур

Верхний Ларс – состояние на сегодня: проезд закрыт для фур

Свыше 1 тыс фур застряли на границе России и Грузии

Свыше 1 тыс фур застряли на границе России и Грузии

В очереди на Верхнем Ларсе скопилось почти 1900 грузовиков

В очереди на Верхнем Ларсе скопилось почти 1900 грузовиков

На границе Северной Осетии и Грузии построят склады для хранения товаров

На границе Северной Осетии и Грузии построят склады для хранения товаров

Тысячи грузовиков ждут своей очереди на «Верхнем Ларсе»

Тысячи грузовиков ждут своей очереди на «Верхнем Ларсе»

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы