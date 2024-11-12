Верхний Ларс сейчас: проезда в Грузию ожидают почти 2,5 тыс фур

Очередь большегрузов на российско-грузинской границе приближается к 2,5 тыс. Накануне днем затор состоял из 1,7 тыс фур.

Почти 2,5 тыс крупногабаритных транспортных средств застряли в пробке на таможенно-пропускном пункте "Верхний Ларс". Об этом вечером 28 ноября информирует на своем портале ЦОДД Северной Осетии.

Согласно данным на 19:50, в электронной очереди зарегистрирован 2368 грузовиков.

Ранее сегодня в Грузии приостановили работу ТПП "Казбеги" в связи со сложными погодными условиями в Дарьяльском ущелье.