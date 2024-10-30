Вестник Кавказа

Верхний Ларс: пункты обогрева открыли на границе

Верхний Ларс: пункты обогрева открыли на границе
© Фото: скриншот видео МЧС России
Спасатели создали пункты обогрева для водителей и пассажиров транспортных средств, которые не могут проехать из России в Грузию из-за закрытой Военно-Грузинской дороги.

Пункты обогрева были открыты сегодня у пункта пропуска Верхний Ларс рядом с российско-грузинской границей, рассказали в МЧС России.

Они были созданы сотрудниками ведомства вскоре после того, как проезд по Военно-Грузинской дороге – единственному сухопутному маршруту из России в Грузию (а также в Армению) – был закрыт из-за плохой погоды в горах сначала для большегрузных машин, а потом и для легковушек.

"Здесь водители и пассажиры могут отдохнуть, зарядить гаджеты и согреться чаем"

– МЧС

Кроме того, в пунктах помощь всем нуждающимся оказывают психологи.

Напомним, более двух суток назад проезд из России в Грузию был закрыт для фур, а накануне вечером запрет распространился на движение всех видов транспорта, включая легковые автомобили.

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