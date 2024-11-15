Верхний Ларс на сегодня: очередь выросла до 1,7 тыс грузовиков

Проезд через границу России и Грузии ожидают более 1,7 тыс большегрузов, из которых порядка 500 армянских машин. Ранее из-за непогоды закрыли участок Военно-грузинской дороги.

Более 1,7 тыс грузовиков стоят в электронной очереди на проезд через КПП «Верхний Ларс» в Северной Осетии. Из них около 500 фур принадлежат Армении, говорят данные ЦОДД республики.

«Всего в очереди, по последним данным, зарегистрировано 1740 фур. Из них в электронной очереди на проезд в Грузию - 570 армянских грузовиков»

- Центр организации дорожного движения Северной Осетии

Напомним, что на грузинской стороне закрылся участок дороги 25 ноября из-за плохой погоды. Сначала ограничения коснулись только грузовиков, а на следующий день движение запретили всем транспортным средствам.

Ранее вечером в пробке стояло свыше 1,5 тыс большегрузов.

Военно-грузинская дорога – единственный путь, соединяющий Россию с Грузией и Арменией по суше.