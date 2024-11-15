Вестник Кавказа

Верхний Ларс на сегодня: очередь выросла до 1,7 тыс грузовиков

Верхний Ларс на сегодня: очередь выросла до 1,7 тыс грузовиков
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Проезд через границу России и Грузии ожидают более 1,7 тыс большегрузов, из которых порядка 500 армянских машин. Ранее из-за непогоды закрыли участок Военно-грузинской дороги.

Более 1,7 тыс грузовиков стоят в электронной очереди на проезд через КПП «Верхний Ларс» в Северной Осетии. Из них около 500 фур принадлежат Армении, говорят данные ЦОДД республики.

«Всего в очереди, по последним данным, зарегистрировано 1740 фур. Из них в электронной очереди на проезд в Грузию - 570 армянских грузовиков»

- Центр организации дорожного движения Северной Осетии

Напомним, что на грузинской стороне закрылся участок дороги 25 ноября из-за плохой погоды. Сначала ограничения коснулись только грузовиков, а на следующий день движение запретили всем транспортным средствам.

Ранее вечером в пробке стояло свыше 1,5 тыс большегрузов.

Военно-грузинская дорога – единственный путь, соединяющий Россию с Грузией и Арменией по суше.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1360 просмотров

Видео

Все видео


реклама

COP29

Баку, Азербайджан

11-22 ноября


ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Два человека пострадали в ДТП во Владикавказе

Два человека пострадали в ДТП во Владикавказе

Владикавказ вошел в список городов с самым высоким качеством жизни

Владикавказ вошел в список городов с самым высоким качеством жизни

Верхний Ларс все еще закрыт для фур – в очереди почти 1,4 тыс машин

Верхний Ларс все еще закрыт для фур – в очереди почти 1,4 тыс машин

Северный Кавказ накроет непогода завтра

Северный Кавказ накроет непогода завтра

Большая часть номеров в Северной Осетии забронирована на Новый год

Большая часть номеров в Северной Осетии забронирована на Новый год

Дороги Северной Осетии контролируют сотни камер

Дороги Северной Осетии контролируют сотни камер

Верхний Ларс – состояние на сегодня: проезд закрыт для фур

Верхний Ларс – состояние на сегодня: проезд закрыт для фур

Две школы ушли на карантин в Северной Осетии

Две школы ушли на карантин в Северной Осетии

Свыше 1 тыс фур застряли на границе России и Грузии

Свыше 1 тыс фур застряли на границе России и Грузии

Во Владикавказе ликвидирована подпольная типография по изготовлению поддельных документов

Во Владикавказе ликвидирована подпольная типография по изготовлению поддельных документов

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы