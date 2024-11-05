Вестник Кавказа

Верхний Ларс сейчас: пробка выросла до 1,5 тыс фур

Фура
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Более 1,5 тыс крупногабаритных машин застряли в пробке в ожидании проезда в Грузию. Водителей просят планировать свой путь с учетом складывающейся обстановки.

Вечером 26 ноября на контрольно-пропускном пункте "Верхний Ларс" увеличилась пробка. Об этом сказано на портале ЦОДД Северной Осетии.

Согласно данным на 19:54 (мск), в очереди на проезд в Грузию ожидают 1540 большегрузов.

"В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии и невозможностью обеспечения безопасного проезда, запрещено движение всех видов автотранспортных средств на участке г. Владикавказ - н.п. Ларс – в направлении на выезд из Российской Федерации с 17:10 26 ноября 2024 года до особого распоряжения"

– Госавтоинспекция Северной Осетии

В ведомстве призывают водителей планировать свой путь, учитывая складывающуюся обстановку.

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