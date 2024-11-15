Вестник Кавказа

Верхний Ларс – состояние на сегодня: проезд закрыт для фур

Верхний Ларс – состояние на сегодня: проезд закрыт для фур
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Проезд через пункт пропуска Верхний Ларс на границе России и Грузии сегодня вечером закрылся для большегрузного транспорта. Причина – неблагоприятные погодные условия на территории Грузии. Когда дорога откроется для фур – неизвестно.

Запрет на движение большегрузов по Военно-Грузинской дороге, ведущей из России в Грузии, введен сегодня вечером. Причину назвали в грузинском Департаменте автодорог.

В ведомстве пояснили, что фурам нельзя ехать на самый опасный участок Гудаури-Коби грузинской трассы Мцхета-Степанцминда-Ларс. Сейчас там идет снег, наблюдается понижение температуры воздуха. Остальные виды транспорта свободно перемещаются по этому участку.

Соответственно, российская сторона закрыла для проезда большегрузов пограничный пункт пропуска Верхний Ларс.

"Запрещено движение большегрузных автотранспортных средств на участке город Владикавказ - населенный пункт Ларс в направлении на выезд из Российской Федерации с 17 часов 50 минут 25 ноября 2024 года до особого распоряжения"

– МЧС Северной Осетии

В спасательном ведомстве призвали водителей не совершать поездки в направлении Грузии.

По данным ЦОДД Северной Осетии, в электронной очереди на российской стороне скопилось более девятисот большегрузов.

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