Вестник Кавказа

Таможенный пункт на границе с Россией временно закрыли в Грузии

Таможенный пункт на границе с Россией временно закрыли в Грузии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
ТПП "Казбеги" приостановил свою работу в Грузии. Ожидается, что возобновит деятельность в полном объеме после улучшения погодных условий.

В Грузии приостановили на неопределенный срок работу таможенного пункта "Казбеги", который находится на границе с России. Об этом поведали в Службе доходов.

В настоящее время через ТПП нельзя ввезти или вывезти товар, а также недоступна процедура таможенного контроля для физлиц, собирающихся пересечь границу.

"После улучшения погоды ТПП "Казбеги" продолжит работу в обычном режиме с полной загрузкой. Соответственно, перевозки пассажиров и грузов будут осуществляться бесперебойно"

– пресс-служба службы доходов

Напомним, позавчера дорогу на участке Коби-Гудаури в направлении границы двух стран пришлось закрыть из-за непогоды для всех видов транспортных средств. Кроме того, в связи с высоким риском возникновения лавин было ограничено движение на участки Гудаури-Коби трассы Мцхета-Степанцминда-Ларс.

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