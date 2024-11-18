Вестник Кавказа

Ситуация на Верхнем Ларсе ухудшилась за сутки

КПП Верхний Ларс
© Фото: Александр Кузнецов/ “Вестник Кавказа“
Из-за перекрытия движения по Военно-грузинской дороге свыше 2,1 крупногабаритных автомобилей сегодня ждут проезда в очереди на Верхнем Ларсе. Накануне в пробке пребывали порядка 1,7 тыс водителей.

В очереди на переезд через КПП «Верхний Ларс» на российско-грузинской границе стоят свыше 2,1 грузовиков. Об этом свидетельствуют данные ЦОДД Северной Осетии.

Накануне днем затор состоял из 1,7 тыс большегрузов.

Верхний Ларс на сегодня

Движение для любого транспорта по Военно-грузинской дороге закрыли днем 26 ноября. Причиной стал сильный снегопад на стороне Грузии. О точной дате снятия ограничений не говорится.

Днем позже около Верхнего Ларса сотрудники российского МЧС развернули пункты для обогрева водителей. С ними также работают психологи.

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