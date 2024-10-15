Вестник Кавказа

Пневмония напомнила жителям Новороссийска о масочном режиме

Пневмония напомнила жителям Новороссийска о масочном режиме
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Новороссийска приняли решение ввести в больницах города масочный режим – это случилось из-за резкого роста случаев микоплазменной пневмонии, которая распространяется воздушно-капельным путем.

Кубанский Новороссийск вскоре может снова надеть медицинские маски – в городе с каждым днем фиксируют все больше заболевших микоплазменной пневмонией – инфекционным заболеванием, распространяющимся воздушно-капельным путем.

О введении обязательного масочного режима в больницах города накануне сообщило местное издание "Новороссийский рабочий" – только за минувшую неделю в больницы с таким диагнозом попали четверо горожан, тогда как за ноябрь таких случаев было всего 17, передает портал Юга.ру.

Симптомы заболевания типичны для любой простуды - повышение температуры до 38-39 градусов, лихорадка, сопли и затяжной кашель. К счастью, она легко лечится антибиотиками, рассказала главный врач инфекционной больницы Елена Андреева.

А вот определить ее довольно сложно – это позволяет сделать только тщательное исследование крови пациента, а вот их болезнь не выбирает, поражая все группы населения – от детей до  стариков.

Поэтому маски в общественных местах снова становятся актуальными – они позволяют минимизировать контакт с инфицированным человеком, советуют врачи.

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