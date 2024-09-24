К жителям Ростова могут вернуться защитные маски

Роспотребнадзор призвал ввести в Ростове-на-Дону ограничения из-за роста не только простудных заболеваний, но и коронавируса – по сути в донскую столицу могут вернуться былые коронавирусные ограничения.

Региональное управление Роспотребнадзора по Ростовской области бьет тревогу – в Ростове-на-Дону снова всплеск ОРВИ и коронавируса, надзорное ведомство призвало ввести защитные меры, сообщает сетевое издание 1rnd.

Работодателей не пускать на рабочие места сотрудников с высокой температурой, а также для безопасности сотрудников проводить регулярную дезинфекцию, уборку и проветривание, а также использовать бактерицидные лампы, передает "АиФ-Ростов".

Также специалисты призвали постоянно обрабатывать руки антисептиком.

Напомним, с приходом осени на Дону снова пошел в рост коронавирус – в ряде медучреждений области из-за этого ввели масочный режим, более массового возврата масочного режима пока не планируется, однако ситуация вскоре может измениться.