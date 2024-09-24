Вестник Кавказа

К жителям Ростова могут вернуться защитные маски

К жителям Ростова могут вернуться защитные маски
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Роспотребнадзор призвал ввести в Ростове-на-Дону ограничения из-за роста не только простудных заболеваний, но и коронавируса – по сути в донскую столицу могут вернуться былые коронавирусные ограничения.

Региональное управление Роспотребнадзора по Ростовской области бьет тревогу – в Ростове-на-Дону снова всплеск ОРВИ и коронавируса, надзорное ведомство призвало ввести защитные меры, сообщает сетевое издание 1rnd.

Работодателей не пускать на рабочие места сотрудников с высокой температурой, а также для безопасности сотрудников проводить регулярную дезинфекцию, уборку и проветривание, а также использовать бактерицидные лампы, передает "АиФ-Ростов".

Также специалисты призвали постоянно обрабатывать руки антисептиком.

Напомним, с приходом осени на Дону снова пошел в рост коронавирус – в ряде медучреждений области из-за этого ввели масочный режим, более массового возврата масочного режима пока не планируется, однако ситуация вскоре может измениться.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1095 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Названы лучшие продукты от тревожности и стресса

Названы лучшие продукты от тревожности и стресса

Как сохранить молодость: советы для женщин в период климакса

Как сохранить молодость: советы для женщин в период климакса

Кардиологи и флебологи зовут на бесплатные консультации в Краснодаре

Кардиологи и флебологи зовут на бесплатные консультации в Краснодаре

Как влияют магнитные бури на самочувствие – ответ физика

Как влияют магнитные бури на самочувствие – ответ физика

Железноводск примет всероссийский чемпионат по спортивному ориентированию

Железноводск примет всероссийский чемпионат по спортивному ориентированию

Вакцину от вируса Марбург придумали в России

Вакцину от вируса Марбург придумали в России

КОВИД (COVID-19), грипп. Альцгеймер, сахарный диабет. Один ОПАСНЫЙ симптом

КОВИД (COVID-19), грипп. Альцгеймер, сахарный диабет. Один ОПАСНЫЙ симптом

Названы лучшие витаминные напитки октября

Названы лучшие витаминные напитки октября

Лихорадка Марбург точно не распространится в России – Роспотребнадзор

Лихорадка Марбург точно не распространится в России – Роспотребнадзор

Врач призвал готовиться к попаданию в РФ вируса Марбург

Врач призвал готовиться к попаданию в РФ вируса Марбург

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы