Масочный режим могут снова ввести на Дону

На Дону снова пошел в рост коронавирус – в ряде медучреждений области из-за этого ввели масочный режим, более массового возврата масочного режима пока не планируется, однако ситуация может измениться.

В Ростовской области снова отмечается всплеск роста числа заболеваний новым штаммом коронавируса XEC, из-за чего в медучреждениях донского Азова уже ввели масочный режим, сообщил Telegram-канал городской администрации.

"Для недопущения распространения вирусных заболеваний в медучреждениях города введен масочный режим. Также с этой целью в ЦГБ действуют ограничения на посещение пациентов стационара"

- администрация Азова

В городе резко выросло не только количество выявленных случаев коронавируса, но и достаточно напряженная ситуация с ОРВИ, причем болезни проявляются и у взрослых, и у детей, сообщил заместитель главврача ЦГБ Азова Андрей Калачев, передает портал Юга.ру.

Заболеваемость коронавирусом растет и в Краснодарском крае – только за последнюю неделю число заболевших составило 800 человек, однако ограничений по заболеванию пока не вводили.