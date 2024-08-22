Вестник Кавказа

В Россию проник новый коронавирус XEC

В Россию проник новый коронавирус XEC
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В двух регионах России зарегистрированы случаи заболевания вариантом коронавируса XEC. Заразились люди в Уфе и Ростовской области.

В России появились пациенты с заражением новой коронавирусной инфекцией XEC, информирует Роспотребнадзор.

"Зафиксированы два случая COVID-19, относящиеся к варианту XEC, в Ростовской области и в Уфе"

– ведомство

В Роспотребнадзоре напомнили, что XEC представляет собой рекомбинантный вариант ковида, он появился из комбинации двух подвариантов коронавируса FLiRT Омикрона.

Жителям РФ напомнили, что во время подъема заболеваемости, который начинается сейчас в стране, следует чаще мыть руки, проветривать помещения, контактировать с больными, носить маски в общественных местах.

Симптомы нового варианта ковид включают боль в горле, слабость, лихорадку, боль в мышцах, насморк, потерю обоняния.

В основном XEC на сегодня циркулирует в странах Европы - Франции, Германии, Великобритании.

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