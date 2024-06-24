Вестник Кавказа

Гриппа и ОРВИ стало на четверть больше в России

Гриппа и ОРВИ стало на четверть больше в России
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России выросла почти на 25% за неделю, сообщает Роспотребнадзор. Число зарегистрированных случаев приближается к 900 тыс.

Заболевших гриппом и ОРВИ становится все больше в России, предупредил Роспотребнадзор.

По данным ведомства, за неделю пациентов с этими заболеваниями стало больше почти на 25%, при этом зафиксировано более 880 тыс случаев.

"Превышение среднероссийского показателя наблюдается в 40 регионах России"

– Роспотребнадзор

В службе также уточнили информацию по географическому распространению ОРВИ и гриппа. Из общей заболеваемости доля Москвы, Петербурга и Подмосковья составляет почти 17%.

В ведомстве отметили, что на данный момент прививки от гриппа сделали почти 18,9 млн жителей страны.

Если говорить о коронавирусе, то заболеваемость ковидом также растет. За неделю произошло более 36 тыс заражений. Показатель более чем на 11% превышает данные прошлой недели.

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