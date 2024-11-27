Вестник Кавказа

В Ставропольском крае подсчитали урожай сахарной свеклы

В Ставропольском крае подсчитали урожай сахарной свеклы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В этом году урожай сахарной свеклы в Ставропольском крае не смог достичь рекордных значений 2022 года. Собрано менее 2 млн тонн культуры.

В Ставропольском крае собрали урожай сахарной свеклы. По подсчетам аграриев региона, в этом году собрано 1,75 млн тонн культуры, сообщили в Минсельхозе края. 

Снижение показателей по сравнению с прошлым годом составило более 14%. Отметим, что рекордный урожай был собран в 2022 году – около 2 млн т. 

Больше всего сахарной свеклы собрали в Новоалександровском округе – более 600 тыс т. Также почти 400 тыс т собрано в Кочубеевском округе. 

Отмечается, что власти предусмотрели субсидии на культуру в следующем году. Планируется, что поддержка будет направлена на закупку семян.

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