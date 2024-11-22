Директора компании будут судить за незаконный оборот родия на Ставрополье

На Ставрополье заведено уголовное дело на главу местной компании. Мужчину подозревают в незаконном обороте родия.

В Невинномысске глава одной из местных металлоприемных компаний подозревается в незаконном обороте драгоценного металла родия. Об этом сказано в сообщении, размещенном 2 декабря в Telegram-канале ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

"По данным следствия, 65-летний подозреваемый незаконно хранил на предприятии взвесь мелких частиц, содержащих родий, и поручил ничего не знающему о драгметалле своему подчиненному отвезти его в Москву, чтобы потом перепродать"

– пресс-служба управления

Водитель был задержан. Сотрудники полиции обнаружили у него пакет с более чем 1 кг родия общей стоимость 19,6 млн рублей.

По данному факту заведено уголовное дело.