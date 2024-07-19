Вестник Кавказа

Гендиректор компании в КБР скрыл налоги на треть миллиарда

Гендиректор компании в КБР скрыл налоги на треть миллиарда
© Фото: пресс-служба СУ СКР по КБР
Генеральный директор кабардино-балкарской компании "Риал" в налоговых декларациях предоставлял неверные данные, пытаясь скрыть многомиллионные налоги – его обвиняют в невыплате налогов на 300 миллионов рублей.

Частный бизнес в Кабардино-Балкарии (КБР) продолжает попытки уйти от налогов – очередное такое преступление вскрыли следователи, сообщает пресс-служба республиканского СУ СК России.

Как выяснило следствие, генеральный директор местной компании "Риал" с 2017 по 2020 годы вносил в налоговые декларации ложные сведения, что позволило ему не выплатить в бюджет крупные суммы – более 300 млн рублей, передает "АиФ-Ставрополье".

Сейчас компания находится на стадии банкротства, в отношении ее генерального директора возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, оно уже передано в суд.

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