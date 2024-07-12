Вестник Кавказа

Из-за неуплаты налогов ингушская строительная фирма лишилась техники

Из-за неуплаты налогов ингушская строительная фирма лишилась техники
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Крупная строительная фирма в Ингушетии осталась без своей тяжелой техники – ее изъяли сотрудники ФСБ по республике из-за неуплаты налогов на 200 миллионов рублей, на руководителя фирмы заведено уголовное дело.

Крупная строительная фирма Ингушетии - ООО "СКАД-М" – осталось без своей тяжелой строительной техники: ее изъяли сотрудники УФСБ РФ по региону, сообщила пресс-служба ведомства.

Техника фирмы конфискована из-за того, что ее руководителя подозревают в неуплате налогов на 196 млн рублей, которых налоговики недосчитались по налоговым декларациям с августа 2020 по август 2022 года, передает РИА Новости.

"По местам работы и жительства фигуранта проведены обыски, в ходе которых арестованы и изъяты 36 единиц специальных транспортных средств (в том числе тяжелая строительная техника), принадлежащих ООО "СКАД-М" общей стоимостью свыше 200 млн рублей"

- УФСБ РФ по Ингушетии

В отношении главы фирмы уже возбуждено уголовное дело за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере, если его вина будет доказана, следующие пять лет он может провести за решеткой.

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