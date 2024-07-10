Вестник Кавказа

Адвоката подозревают в даче взятке директору управления госэкпертизы Ингушетии

Адвоката подозревают в даче взятке директору управления госэкпертизы Ингушетии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Ингушетии фигурант уголовного дела о даче взятки главе управления госэкпертизы останется под домашним арестом до конца августа. Сумма взятки составляет 50 тыс рублей.

В Ингушетии оставили под домашним арестом 32-летнего адвоката, который обвиняется в даче взятки главе госучреждения. Об этом сообщили в Верховном суде Ингушетии.

"Фигурант обвиняется в даче взятки директору управления госэкспертизы Ингушетии Котиеву в размере 50 тыс рублей за выдачу в ускоренном порядке для ООО "Орбита" положительного заключения на строительство детского сада в селе Троицкое"

– пресс-служба суда

Уголовное дело расследуется по ч. 2 ст. 291 УК РФ (дача взятки).

На заседании Магасского районного суда, состоявшемся в конце июня, было решено не заключать фигуранта под стражу вместо домашнего ареста. Он пробудет под ним до 26 августа.

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