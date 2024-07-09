В Ингушетии будут судить "черных лесорубов"

Правоохранители Ингушетии возбудили уголовное дело в отношении "черных лесорубов", весной вырубивших 185 буков в Сунженском лесничестве почти на 300 миллионов рублей – они объявлены в розыск.

Проделки "черных лесорубов", орудовавших в Сунженском лесничестве в Ингушетии, не останутся безнаказанными - полиция республики начала расследование уголовного дела, сообщили в республиканском МВД.

"Возбуждено уголовное дело по факту незаконной вырубки в апреле 2024 года в лесу у села Алкун 185 буков и 2 лип"

- МВД Ингушетии

По сведениям правоохранителей, в лесничестве проходила незаконная рубка леса в особо крупном размере, ущерб, нанесенный природе, оценивается в сумму свыше 278,5 млн рублей, передает "Интерфакс".

Участники преступления пока не найдены, сейчас их ищут полицейские.