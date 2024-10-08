Вестник Кавказа

Армении надо избавиться от имиджа "нации мучеников" – Пашинян

Никол Пашинян
© Фото: Сайт премьер-министра Армении
Премьер-министр Армении Никол Пашинян уверен, что Армении нужно срочно избавляться от созданного ей себе образа нации-мученика, однако, по его словам, нельзя заменять его образом нации-армии.

Мир смотрит на Армению как на нацию мучеников, такое мнение выразил армянский премьер Никол Пашинян.

Соответствующее заявление он сделал в ходе заседания парламента, посвященного бюджету на будущий год.

Армянский лидер убежден, что нынешнее положение дел нуждается исправлении.

"В целом, то послание, которое мы хотим направить миру, следующее: важнейшей миссией нашего правительства считаем преодоление статуса нации-мученика"

– Пашинян

Глава правительства предупредил, что сама проблема и мысль о необходимости ее решения не нова, но в Армении принято давать на нее ответ, который по сути является не преодолением ее, а логическим продолжением, – формула "нация-армия". Премьер отметил, что вторая формула также нуждается в корректировке.

Выход, по его словам, заключается в разработке новой концепции государственности – такой, в которой страна стремится реализовать исключительно свои собственные интересы и только в рамках конкретно определенной территории.

"Государство также должно быть ограничено в своей внешней политике международным правом"

– Пашинян

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