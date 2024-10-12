Пашинян сравнил термины «Западная Армения» и «Западный Азербайджан» и рассказал о вреде «суперспонсоров»

Вчера впервые после громких отставок в Ереване премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью местному телевидению прокомментировал проблемы внутренней и внешней политики, в том числе перспективы урегулирования отношений с Азербайджаном.

Выступая в эфире местного Общественного телевидения, Пашинян высказался за налаживание экономических связей между Ереваном и Баку и обоюдное признание территориальной целостности в границах, которые существовали во времена Советского Союза:

Армения и Азербайджан должны не только де-юре, но и де-факто, на социально-психологическом и всех уровнях признать, что советский Азербайджан по своей территории - это независимый Азербайджан, а советская Армения - это независимая Армения. Стороны должны зафиксировать эту реальность, оставить в политическом смысле друг друга в покое, не дергать друг друга и начать с открытия коммуникаций, налаживания экономических связей.

По словам Пашиняна, на следующей встрече армянская и азербайджанская госкомиссии по границам выберут новый участок для делимитации.

Затронул армянский премьер и терминологические аспекты топонимики, призвав не называть приграничные турецкие территории «Западной Арменией»:

Мы огорчаемся, тяжело переносим, когда где-то какие-то люди употребляют термин «Западный Азербайджан» (термин, используемый в Баку для обозначения части территорий, которые сегодня принадлежат Армении, - прим. ред.) А когда мы говорим «Западная Армения», то не думаем, что это кого-то раздражает?

При этом Пашинян оговорился, что его слова могут вызвать негативную реакцию некоторых кругов в Армении:

Сейчас начнут говорить, что это очередное предательство, низкая подлость.

Так и произошло. Оппоненты Пашиняна, основываясь на его заявлении, тут же начали в очередной раз разыгрывать тему «геноцида» армян времен Первой мировой войны. Одним из первых в дискуссию включился сын экс-президента Армении, одного из лидеров карабахского клана, националиста Роберта Кочарана, депутат армянского парламента и давний оппонент Пашинина Левон Кочарян:

1,5 млн армян подверглись геноциду, а многие были изгнаны из своих домов, городов, оставив там все, включая культурное наследие... Именно в результате всего этого восточную часть нынешней Турции армяне называют «Западной Арменией». И отождествлять это с тем, что Азербайджан на самом высоком уровне считает Армению «Западным Азербайджаном» - не только невежество, но и подлость.

Другие оппозиционные армянские политики и политологи обозвали Пашиняна коллаборационистом; сравнение им терминов «Западный Азербайджан» и «Западная Армения» определили как «вульгарное», а политолог Суренянц посетовал, что подобными высказываниями премьер-министр готовит почву для того, чтобы «убрать изображение Масиса с герба Армении». Масисом армяне называют находящуюся на турецкой территории гору Арарат, которую турки, в свою очередь, называют Агрыдаг.

Если даже предположить, что Пашиняна действительно сегодня больше всего беспокоит дизайн герба, то сложно не задаться вопросом, а что все-таки на армянском государственном символе делает часть природного рельефа соседнего государства.

И здесь мы плавно переходим от символических притязаний Армении на территорию Турции, к ее реальным притязаниям на территории Азербайджана. В Баку давно призывают Ереван исключить из Конституции прямые призывы к объединению Армении с Карабахским экономическим районом, принадлежащим Азербайджану. Пашинян уже признавал, что положения Декларации о независимости 1990 года, лежащей в основе Конституции, могут привести к очередной войне. Своего мнения он не изменил, и вновь заметил, что в Декларации заложена логика, предполагающая долгие и глубокие конфликты, из-за которых Армения не сможет существовать:

Представьте, мы создаем новое независимое государство и закладываем в его основу логику конфликтов с Азербайджаном и Турцией. Как мы будем строить государство, каждый раз поворачиваясь и угрожая кулаком?

С этого момента речь премьера приобрела ярко выраженную эмоциональную окраску. Он не согласился с мнением, что для выживания в недружественной среде Армении понадобится покровитель, для обозначения которого Пашинян использовал термин «суперспонсор». Премьер предостерег от поиска такого «суперспонсора», который может поддержать позицию Еревана, дав ему мнимые гарантии безопасности, но в итоге жесткие действия покровителя могут ударить по самой Армении.

По сути, Ереван сейчас стоит перед выбором: либо искать покровителя, действия которого снова приведут к конфронтации с соседними государствами, либо же договариваться с соседями, выстраивая конструктивный диалог, который в конечном счете проведет Армению к процветанию и будет способствовать миру во всем регионе. Похоже, Пашинян все-таки склоняется ко второму варианту. Комментируя требования Азербайджана по выводу наблюдателей ЕС с армяно-азербайджанской границы и отказу Еревана от исков против Баку в международных инстанциях, премьер заявил:

Мы по принципу взаимности готовы отказаться от международных исков против Азербайджана. Если мы достигнем настоящего мира и подпишем мирное соглашение, на такую сделку можно пойти. Это значит, что ни они, ни мы не должны предъявлять претензий по поводу событий, которые имели место ранее, и должны отказаться от претензий обоюдно.

Словом, в интервью было сказано многое из того, что не понравилось националистически настроенной армянской оппозиции, а Пашинян объяснил свои заявления так:

У меня сейчас такой статус и такая ответственность, что я обязан говорить с народом и показать причинно-следственную связь. Если я этого не сделаю, значит, сознательно приведу нашу страну к потере государственности. Но я не могу этого допустить!