Любители внедорожной езды снова соберутся на "Зори Кавказа" в КБР

Ставший традиционным фестиваль "Зори Кавказа", который объединяет поклонников внедорожной езды, пройдет в начале января в Кабардино-Балкарии. Участники также заедут в Северную Осетию.

Ущелья Кабардино-Балкарии в начале нового 2025 года примут Всероссийский фестиваль любителей внедорожной езды под названием "Зори Кавказа", рассказали в республиканском правительстве.

Событие будет проходить уже в 15-й раз. Фестиваль начнется третьего января и завершится 6 января. На мероприятие приедут свыше 200 человек со всей России. Часть из них – представители клубов, другие – любители экстрима, многие из которых примут участие с семьями и детьми.

Организаторы заверяют, что подготовка внедорожников к зимним поездкам будет в центре внимания. В горах экипажам помогут опытные гиды. При необходимости по радиосвязи можно будет связаться с профессиональными экскурсоводами.

Экстремалы проедут по горным ущельям ряда районов КБР: Черекского, Чегемского и Эльбрусского. В планах также поездка в Дигорское ущелье, расположенное в Северной Осетии.

Фестиваль организуют клуб "КБР 4х4" и молодежный центр РГО в КБР, поддержку оказывает Минкурортов КБР.