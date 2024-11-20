Вестник Кавказа

В горах Кабардино-Балкарии выявили более 130 очагов лавинообразования

В горах Кабардино-Балкарии выявили более 130 очагов лавинообразования
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сезон лавин начался в горах Кабардино-Балкарии. Большое количество очагов выявлено в Приэльбрусье.

В горах КБР зафиксировано более 130 очагов лавинообразования, поведали в управлении МЧС по республике. 

Специалисты отмечают, что наиболее опасны те лавины, которые расположены выше 2,5 тыс. м. Особенно внимательны должны быть жители и туристы в Приэльбрусье, а также в районе реки Баксан. 

Сообщается, что работа по контролю толщины снежного покрова ведется на станциях «Чегет» и «Терскол». 

Ранее в республике продлили предупреждение о сходе лавин. Опасная ситуация в горной местности будет сохраняться до 30 ноября.

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