Вестник Кавказа

Предупреждение об опасности схода лавин продлили в КБР

Эльбрус
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Лавиноопасно в КБР будет до воскресенья. В МЧС призывают местных жителей и туристов временно воздержаться от походов в горы.

В Кабардино-Балкарии до конца сегодняшних суток, а также в течение 30 ноября будет сохраняться опасность схода лавин. Об этом поведали 29 ноября в ГУ МЧС РФ по региону.

Ожидается, что лавиноопасно в горах республики будет на высоте более 2,5 тыс метров.

В связи с этим в КБР объявили экстренное предупреждение.

В МЧС настоятельно рекомендуют гражданам отказаться от походов в горы в снегопад и непогоду.

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11-22 ноября


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