Вестник Кавказа

Путин и Пезешкиан встретятся для обсуждения кризиса в Сирии

Путин и Пезешкиан встретятся для обсуждения кризиса в Сирии
© Фото: сайт президента Ирана
Президенты России и Ирана проведут встречу, где обсудят пути выхода Сирии из напряженной обстановки. Ранее лидеры провели разговор по телефону.

Президент РФ Владимир Путин скоро встретится с президентом Ирана Масудом Пезешкианом для обсуждения ситуации в Сирии, передали слова иранского лидера в правительстве Исламской Республики.

«В ближайшее время у меня состоится встреча с президентом России по поводу ситуации в Сирии»

- Масуд Пезешкиан

Он добавил, что обе стороны намерены активно участвовать в процессе нормализации ситуации в Арабской Республике.

Напомним, что накануне у лидеров России и Ирана прошли телефонные переговоры, где главной темой также стала обстановка в Сирии и пути ее стабилизации. В ходе звонка была упомянута важность в этом вопросе астанинского форума с участием Турции.

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