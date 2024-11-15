Путин и Пезешкиан встретятся для обсуждения кризиса в Сирии

Президенты России и Ирана проведут встречу, где обсудят пути выхода Сирии из напряженной обстановки. Ранее лидеры провели разговор по телефону.
Президент РФ Владимир Путин скоро встретится с президентом Ирана Масудом Пезешкианом для обсуждения ситуации в Сирии, передали слова иранского лидера в правительстве Исламской Республики.
«В ближайшее время у меня состоится встреча с президентом России по поводу ситуации в Сирии»
- Масуд Пезешкиан
Он добавил, что обе стороны намерены активно участвовать в процессе нормализации ситуации в Арабской Республике.
Напомним, что накануне у лидеров России и Ирана прошли телефонные переговоры, где главной темой также стала обстановка в Сирии и пути ее стабилизации. В ходе звонка была упомянута важность в этом вопросе астанинского форума с участием Турции.