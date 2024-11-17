Путин и Пезешкиан поговорили о ситуации в Сирии

Президенты России и Ирана провели разговор по телефону, где подняли тему напряженной обстановки в Сирии. Стороны выразили солидарность в поддержке законной власти в стране.

Разговор по телефону прошел между президентом РФ Владимиром Путиным и его иранским коллегой Масудом Пезешкианом. На повестке дня стояла ситуация в Сирии, передали в Кремле.

«Основное внимание уделено обострившейся обстановке в Сирийской Арабской Республике. Масштабная агрессия террористических группировок и бандформирований расценена как направленная на подрыв суверенитета, политической и социально-экономической стабильности сирийского государства»

- пресс-служба Кремля

В течение разговора стороны высказали однозначную поддержку законным властями Сирии. Помимо этого, они отметили важную роль астанинского формата при участии Турции.

В конце диалога президенты обговорили будущие контакты.