Посадить мандариновое дерево смогут туристы на фестивале в Абхазии

Фестиваль "Мандарин", посвященный легендарному фрукту, "оранжевому золоту" Абхазии, состоится в Сухуме и не только в начале января. Туристов ждут полеты на воздушном шаре, турниры лучников и многое другое.

Яркий фестиваль "Мандарин" стартует в Абхазии 3 января, сообщают организаторы.

Масштабное событие будет проводиться по 8 января. За эти дни состоятся свыше трех десятков самых разнообразных мероприятий.

В программу входят выставки и экскурсии, выступления исполнителей народной музыки, различные ярмарки.

Для желающих проведут мастер-классы, где можно будет освоить начатки гончарного и столярного ремесла. Ожидаются также состязания лучников. Туристы смогут прокатиться на воздушном шаре, попробовать свои силы в сборе урожая и, конечно, отведать абхазских мандаринов.

Более того, всем гостям дадут возможность самостоятельно посадить мандариновое дерево. А из урожая 2024 года в Сухуме устроят огромную мандариновую елку, которая должна побить мировой рекорд.

Мероприятия будут проводиться на семи разнообразных локациях: это и набережная в Сухуме, и этнопарк "Апсны", и мандариновый совхоз "София", ж/д арт-станция "Гума", пляж Marnero, село Каманы и арт-центр "Дом культуры".