"Сабах" Березуцкого обыграл "Туран" в Кубке Азербайджана

"Сабах" под руководством Василия Березуцкого выбил из Кубка Азербайджана "Туран" под началом маститого специалиста Курбана Бердыева. Ранее Березуцкий добился первой победы в чемпионате страны.

Бакинский "Сабах" одержал победу над "Тураном" в 1/8 финала Кубка Азербайджана по футболу.

"Сабах" под руководством российского тренера Василия Березуцкого одержал победу по серии пенальти (3:1), в основное и дополнительное время команды не выявили победителя, забив друг другу по два мяча.

Отметим, что "Туран" возглавляет Курбан Бердыев, который многие годы был тренером российских клубов.

Напомним, что Василий Березуцкий возглавил "Сабах" в конце ноября. В первом официальном матче российского тренера команда из Баку одержала победу над "Сабаилом" в чемпионате.