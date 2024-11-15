Березуцкий может возглавить азербайджанский клуб

Руководство ФК "Сабах" ведет переговоры о назначении на должность главного тренера российского специалиста Василия Березуцкого. Его последним местом работы был клуб из Китая.
Новым главным тренером азербайджанского футбольного клуба "Сабах" с большой долей вероятности станет российский специалист Василий Березуцкий. Об этом пишут местные СМИ.
Согласно предварительным данным, 42-летний наставник прибыл в Баку для согласования последних деталей соглашения.
До недавнего времени Берецузский работал в китайском клубе "Шанхай Шэньхуа". Он был помощником главного тренера Леонида Слуцкого.
Турнирная таблица
После 14 туров "Сабах" располагается на пятой строчке в чемпионате Азербайджана. В активе команды 19 очков. На четвертом месте находится "Зиря", набравшая 20 очков.