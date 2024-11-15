Вестник Кавказа

Березуцкий может возглавить азербайджанский клуб

Василий Березуцкий
© Фото: соцсети Василия Березуцкого
Руководство ФК "Сабах" ведет переговоры о назначении на должность главного тренера российского специалиста Василия Березуцкого. Его последним местом работы был клуб из Китая.

Новым главным тренером азербайджанского футбольного клуба "Сабах" с большой долей вероятности станет российский специалист Василий Березуцкий. Об этом пишут местные СМИ.

Согласно предварительным данным, 42-летний наставник прибыл в Баку для согласования последних деталей соглашения.

До недавнего времени Берецузский работал в китайском клубе "Шанхай Шэньхуа". Он был помощником главного тренера Леонида Слуцкого. 

Турнирная таблица

После 14 туров "Сабах" располагается на пятой строчке в чемпионате Азербайджана. В активе команды 19 очков. На четвертом месте находится "Зиря", набравшая 20 очков.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1155 просмотров

Видео

Все видео


реклама

COP29

Баку, Азербайджан

11-22 ноября


ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Легенда ЦСКА возглавил азербайджанский клуб

Легенда ЦСКА возглавил азербайджанский клуб

&quot;Ахмат&quot; минимально уступил &quot;Крыльям Советов&quot; в чемпионате

"Ахмат" минимально уступил "Крыльям Советов" в чемпионате

Школа футбола обновилась в Ставрополе

Школа футбола обновилась в Ставрополе

В плей-офф Лиги наций встретятся Армения и Грузия

В плей-офф Лиги наций встретятся Армения и Грузия

Армянский футбольный клуб отказался выходить на матч чемпионата в знак протеста

Армянский футбольный клуб отказался выходить на матч чемпионата в знак протеста

Наставника футбольной сборной могут уволить в Азербайджане

Наставника футбольной сборной могут уволить в Азербайджане

Азербайджан и Армения не будут играть друг с другом в отборе на ЧМ-2026

Азербайджан и Армения не будут играть друг с другом в отборе на ЧМ-2026

Наставник сборной Азербайджана подвел итоги выступления в Лиге наций

Наставник сборной Азербайджана подвел итоги выступления в Лиге наций

Сборная России по футболу может сыграть с Уругваем

Сборная России по футболу может сыграть с Уругваем

Лига наций: Азербайджан уступил Швеции, Грузия – Чехии

Лига наций: Азербайджан уступил Швеции, Грузия – Чехии

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы