Вестник Кавказа

Поставки нефти из России в Казахстан возобновляются

Поставки нефти из России в Казахстан возобновляются
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Казахстан восстановил соглашение о поставках нефти и нефтепродуктов из России. Оно будет действовать до 2028 года, затем будет автоматически продлено.

Власти Казахстана утвердили проект Протокола о восстановлении действия Соглашения между Правительством РК и Правительством РФ о торгово-экономическом взаимодействии в области поставок нефти и нефтехимической продукции в республику.

Соответствующее постановление вступило в силу с 25 ноября 2024 года, документ подписал глава Минэнерго Казахстана Алмасадам Саткалиев.

Соглашение между Россией и Казахстаном будет действовать до 1 января 2028 года, затем будет автоматически продлеваться на срок пять лет. Остановить действие соглашение одна из сторон может уведомив другую за шесть месяцев до окончания его действия.

Соглашение от 9 декабря 2010 года было обновлено, теперь поставляемые из РФ в Казахстан нефтепродукты подлежат обязательному таможенному декларированию на территории РФ.

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