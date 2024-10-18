В Турции произошло смертельное ДТП с автобусом

ДТП с автобусом случилось в Турции. В аварии пострадали 20 человек, один погиб. Местом происшествия стал Сарайкей, автобус столкнулся с большегрузом.

На юго-западе Турции столкнулись пассажирский автобус и грузовик, в результате ДТП есть погибшие и пострадавшие.

Авария случилась на трассе в Сарайкей провинции Денизли. При столкновении автобус был деформирован, несколько пассажиров оказались зажаты, один человек погиб. Пострадавшие, всего 20 человек, были отправлены в больницы региона, в тяжелом состоянии находятся трое.

Компетентным службам предстоит установить причины ДТП, передает Kazinform.