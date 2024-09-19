Вестник Кавказа

В Турции в ДТП с автобусом погибли 4 человека

В Турции в ДТП с автобусом погибли 4 человека
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Пассажирский автобус перевернулся в Турции, есть жертвы. ДТП случилось сегодня ранним утром, полиция расследует инцидент.

В ДТП в турецкой провинции Аксарай попал автобус с пассажирами, погибли четверо, информирует местный телеканал CNN Türk.

"Около 7.00 водитель не справился с управлением, автобус перевернулся у деревни Аджыпынар. Погибли четыре человека, ранены не менее 20"

– сообщение

Автобус направлялся из Балыкесира в Невшехир, популярный благодаря Каппадокии.

Правоохранители считают, что опрокидывание транспортного средства могло произойти из-за невнимательности водителя или из-за превышения скоростного режима. Ведется расследование.

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