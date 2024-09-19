В Турции в ДТП с автобусом погибли 4 человека

Пассажирский автобус перевернулся в Турции, есть жертвы. ДТП случилось сегодня ранним утром, полиция расследует инцидент.
В ДТП в турецкой провинции Аксарай попал автобус с пассажирами, погибли четверо, информирует местный телеканал CNN Türk.
"Около 7.00 водитель не справился с управлением, автобус перевернулся у деревни Аджыпынар. Погибли четыре человека, ранены не менее 20"
– сообщение
Автобус направлялся из Балыкесира в Невшехир, популярный благодаря Каппадокии.
Правоохранители считают, что опрокидывание транспортного средства могло произойти из-за невнимательности водителя или из-за превышения скоростного режима. Ведется расследование.