При землетрясении в Турции пострадали почти 200 человек

Власти Турции назвали число пострадавших в результате мощного землетрясения сегодня на юго-востоке страны в провинции Малатья. Погибших от подземных толчков нет.

Сильное землетрясение, которое было зарегистрировано сегодня в провинции Малатья, расположенной на юго-востоке Турции, нанесло травмы 187 людям. Такие данные озвучил глава МВД Али Ерликая.

При этом министр подчеркнул, что жертв в результате подземных толчков нет.

Ранее стало известно, что в Элязыге пострадали 94 человека, такие цифры назвал губернатор провинции Нуман Хатипоглу.

Напомним, землетрясение произошло сегодня утром в провинции Малатья. Его магнитуда составила 5,9. Подземные толчки почувствовали и в других провинциях юго-востока страны – Диярбакыр, Тунджели и Элязыг.