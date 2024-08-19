Вестник Кавказа

Землетрясение в Малатье не прошло бесследно

Землетрясение в Малатье не прошло бесследно
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сегодняшнее землетрясение, эпицентр которого находился рядом с турецкой Малатьей, вызвало частичное обрушение зданий в трех городах – к счастью, во время катаклизма никто не погиб.

Нынешнее землетрясение в турецкой провинции Малатья на востоке страны все же не прошло бесследно – в разных городах частично обрушились три здания, однако обошлось без жертв, сообщил в соцсети X глава МВД Турции Али Ерликая.

"После землетрясения магнитудой 5,9, произошедшего в Малатье, AFAD (Управление по ЧС) и наши соответствующие учреждения продолжают изучение ситуации на местах в провинциях Малатья, Диярбакыр, Шанлыурфа, Элязыг, Батман и Тунджели. Частичное обрушение произошло в общей сложности в трех зданиях. По одному инциденту в Малатье, Шанлыурфе и Элязыге. Жертв или потерь имущества нет"

- Али Ерликая

Телефоны горячей линии экстренной помощи не умолкают до сих пор: с 11 часов, когда произошло землетрясение, операторы колл-центра получили 374 звонка – большая их часть, 341, была уведомительной, однако 33 - с просьбами о помощи, передает ТАСС.

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