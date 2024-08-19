Вестник Кавказа

Турецкую Малатью потрясло шестибалльное землетрясение

Турецкую Малатью потрясло шестибалльное землетрясение
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В турецкой провинции Малатья на востоке страны сейсмологи зафиксировали довольно сильные подземные толчки – магнитуда землетрясения составила 6, оно ощущалось в трех провинциях страны.

Сегодня днем на востоке Турции произошло довольно сильное землетрясение, магнитуда которого составила 6,0, сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Приборы центра зафиксировали подземный толчок в 7:46 по времени UTC (10:46 мск, соответствует времени Турции) в 44 км к востоку от города Малатья, эпицентр землетрясения находился на глубине около 10 км, передает РИА Новости.

Данные турецкого Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) несколько разнятся – по его оценке, магнитуда составила 5,9. Подземные толчки ощущались в турецких провинциях Малатья, Диярбакыр и Элязыг, передает телеканал NTV.

Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала, однако, судя по всему, они есть – глава МВД Турции Али Ерликая уже заявил в соцсети X, что специалисты начали оценку нанесенного стихией ущерба.

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