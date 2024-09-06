Вестник Кавказа

Турция стала главным осенним направлением для отдыха

Люди на пляже
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Спрос на отдых в Турции растет осенью 2024 года. Турция уверенно занимает первое место среди всех зарубежных направлений, на нее приходится 60% всех бронирований.

Этой осенью россияне чаще выбирают отдых за границей и главное зарубежное направление - Турция, информирует АТОР.

На сентябрь-октябрь продажи путевок в другие страны выросли в России в среднем на 35% по сравнению с прошлогодними данными. Зарубежный отдых осенью оказался даже популярнее, чем летний. Самое востребованное направление - Турция, на нее приходится 60% всех бронирований отдыха в сентябре и первой половине октября. В тройку также попали Египет - 14% и ОАЭ - 8%.

Востребованность туров в Турцию на начало осени выросла на 7-15%, средний чек с прошлого года вырос на 11-14%.

Согласно усредненным данным по рынку, средняя стоимость отдыха на двоих в Турцию на 8 ночей в формате «все включено» составляет 230 тыс рублей. Во второй половине осени путевки в Турцию станут доступнее.

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