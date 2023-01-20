Вестник Кавказа

Мать и сын погибли в страшном ДТП в Казахстане

Мать и сын погибли в страшном ДТП в Казахстане
© Фото: МЧС Казахстана
Автокатастрофа случилась накануне вечером на юге Казахстана. В результате погибли молодая женщина и ее маленький ребенок. Подозреваемый задержан.

Смертельная авария произошла вечером в воскресенье в Жамбылской области, подробности рассказали в полиции Казахстана.

ДТП случилось на окраине одного из сел. В какой-то момент ехавшие в Тараз ВАЗ 2114 и BMW встали на обочине. За ними двигался "Мерседес", и его водитель в возникшей ситуации не справился с управлением, в итоге машина врезалась в BMW, которая отлетела и ударилась о "Жигули".

От удара BMW загорелась. В объятой пламенем машине погибли девушка 23 лет – молодая мать – и ее сын, которому было всего два года. Пламя было настолько сильным, что полностью уничтожило автомобиль.

Кроме того, травмы получил водитель машины российского производства. Ему понадобилась госпитализация.

Мужчина 44 лет, ехавший за рулем Mercedes, задержан и помещен в изолятор. В отношении него открыто уголовное дело – его подозревают в нарушении ПДД, ставшим смертельным по неосторожности для двух и более человек.

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