Десятки человек пострадали в ДТП в Турции

В Турции автобус столкнулся с фурой и легковой машиной. Он следовал в сторону столицы. В результате ранения получили 30 человек.

Автобус с пассажирами столкнулся с легковым автомобилем и фурой в Турции, все пострадавшие были доставлены в больницу.

Как пишет издание Hurriyet, инцидент произошел недалеко от населенного пункта Топдере в провинции Афьйонкарахисар. Автобус следовал в сторону Анкары.

Отмечается, что в результате столкновения трех машин пострадали 30 пассажиров автобуса. Все они были доставлены в больницы провинции.