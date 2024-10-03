Вестник Кавказа

Десятки человек пострадали в ДТП в Турции

Десятки человек пострадали в ДТП в Турции
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Турции автобус столкнулся с фурой и легковой машиной. Он следовал в сторону столицы. В результате ранения получили 30 человек.

Автобус с пассажирами столкнулся с легковым автомобилем и фурой в Турции, все пострадавшие были доставлены в больницу.

Как пишет издание Hurriyet, инцидент произошел недалеко от населенного пункта Топдере в провинции Афьйонкарахисар. Автобус следовал в сторону Анкары.

Отмечается, что в результате столкновения трех машин пострадали 30 пассажиров автобуса. Все они были доставлены в больницы провинции.

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Десятки человек пострадали в ДТП в Турции
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
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