В Турции перевернулся автобус с младшеклассниками

В турецкой провинции Сакарья перевернулся автобус с учениками начальной школы, есть множество пострадавших, все они госпитализированы в местные больницы, пишут турецкие СМИ.

В турецкой провинции Сакарья на северо-западе страны сегодня днем перевернулся автобус с учениками начальных классов: авария произошла в районе Памукова из-за того, что его водитель, который был одним из преподавателей детей, потерял контроль над управлением, пишет турецкая газета Star.

"Автобус, принадлежащий муниципалитету Сапанджа, возвращался с учащимися начальной школы Сапанджа из детского лагеря в районе Памукова, он перевернулся в кварталах Кадыкёй-Карапынар, его протащило по проезжей части около 30 метров"

- Star

После сообщения об аварии на место происшествия были отправлены бригады медиков и жандармерии.

Выяснилось, что в результате аварии пострадали 10 человек, в том числе семеро учеников и двое учителей: все пострадавшие на машинах скорой помощи были доставлены в близлежащие больницы.