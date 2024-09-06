Вестник Кавказа

Турция откроет школу в Карабахе

Студент в универе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Карабахе планируется открытие школы турецкими партнерами. В будущем образовательные учреждения появятся в Нахчыване и Гяндже.

Турция хочет открыть школу в Карабахе. Этим в скором времени займется Турецкий фонд образования, рассказал председатель правления организации Бирол Акгюн.

Помимо этого, в планах фонда находится организация школ в Нахчыване и Гяндже.

Акгюн отметил плодотворное сотрудничество Азербайджана и Турции в образовательной сфере и добавил, что оно продолжается стремительными темпами.

Напомним, что ранее в Баку открыл двери Турецко-азербайджанский университет на основе Азербайджанского технического университета и трех престижных высших заведений Турции. В сентябре новоиспеченными студентами стали 86 перспективных будущих специалистов.

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