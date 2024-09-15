Турецко-азербайджанский университет открылся в Баку

В Баку заработал Турецко-азербайджанский университет. Он будет готовить специалистов преимущественно в технической сфере.

Торжественное открытие Турецко-азербайджанского университета (TAU) прошло в Баку. Образовательное учреждение было создано по предложению президентов Ильхама Алиева и Реджепа Тайипа Эрдогана.

TAU открыл двери для 86 студентов. Они будут учиться по нескольким направлениям в сфере компьютерных, пищевых и промышленных технологий.

Новое учебное заведение – это совместный проект Азербайджанского технического университета и 3 именитых высших образовательных заведений Турции, каждый из которых отвечает за одно из направлений обучения.

Основной целью TAU выступает реализация научно-исследовательского потенциала Азербайджана и Турции путем подготовки профессионалов своего дела.