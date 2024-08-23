Карабахский университет открыл двери для студентов

В Ханкенди заработал Карабахский университет. Звонок прозвенел для 1104 студентов.

В Карабахском университете, расположенном в Ханкенди начались занятия. Всего в этом году на первый курс в формате бакалавриата было зачислено 1 104 студента. В пресс-службе вуза отметили, что план приема выполнен на 98,5%.

Также в университете рассказали о том, что студентам будет предоставлено общежитие квартирного типа. Все здания отремонтированы и обеспечены всем необходимым для проживания. Также на территории общежития расположены зоны отдыха и спортплощадки.

Кроме того, на территории университетского городка, помимо общежитий для студентов, предусмотрены квартиры для профессорско-преподавательского состава.